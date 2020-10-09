Медик из Италии рассказала о борьбе с коронавирусом: врачам дают страховки и лучшие условия работы

Ирина Устиянич, работающая медсестрой в Италии, рассказала, как в этой стране борются с распространением коронавирусной болезни: по ее словам, для медработников здесь предусмотрены страховка, лучшие условия работы и полное медобеспечение.

Медицинский персонал имеет большие права и социальную защиту, сказала она в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Проблем с кислородом нет. Была проблема в начале марта до середины марта... У нас есть все. Выделены средства, чтобы нанимать новых работников, медсестер. В государственных больницах есть страховка врачей на уровне больницы. В момент, когда ты идешь на работу, больница тебе автоматически дает медицинское страхование. У каждого может быть частное страхование. Также обеспечивают страхованием профсоюзы", – уточнила Устиянич.

Она также рассказала, что итальянским школьникам выдают маски: старшеклассникам ежедневно, ученикам младших классов – наборы на 10 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что 7 октября в Италии впервые за полгода зафиксировали более 3 тысяч случаев COVID-19 за сутки.