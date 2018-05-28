Страдать будут россияне: Путин придумал, как закрыть дыру в бюджете

Глава РФ Владимир Путин намерен поднять налоги в стране, чтобы таким образом закрыть "дыру" в бюджете.

Как утверждают "Ведомости", ссылаясь на трех российских чиновников в правительстве, власти изучают возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Этот вариант называется основным среди возможных сценариев, с помощью которых российское правительство намерено залатать дыру в бюджете, которая появится в результате повышения социальных расходов, запланированных Путиным в "майским указе".

Путин намерен увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру для россиян примерно на 10 трлн рублей ($162 млрд) на период своего нового президентского срока. Из них 8 млрд планируется покрыть за счет повышения налогов. Повышение НДС принесет бюджету 2 трлн рублей за шесть лет. Столько же планируется получить после повышения пенсионного возраста.

Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры: 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 трлн рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли – обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путину более 10 лет не удается выполнить одно обещание по экономике.