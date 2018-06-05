"Страдал недержанием": выяснились неизвестные факты о маньяке Чикатило

Спустя 24 года дело жестокого маньяка СССР Андрея Чикатило обростает все новыми и новыми подробностями.

Журналисты узнали неизвестные факты из его биографии, пишет "Рамблер".

Как выяснилось, Чикатило до 12 лет страдал недержанием мочи, а в первый сексуальный опыт получил в 15 лет. Он в шутку боролся с девочкой и случайно эякулировал. Этот стало причиной насмешек и издевательств, и вероятно, поэтому Чикатило стал импотентом.

Причем, его сын Юрий также стал убийцей. Позже он оправдывал отца.

По его мнению, он мог совершить одно-два преступления, а остальные на него просто повесили сотрудники милиции, ради новых звездочек и погон.

Как сообщал OBOZREVATEL, у самого Андрея Чикатило появился серьезный конкурент. В России начался второй судебный процесс над серийным убийцей Михаилом Попковым. По последним данным, он унес 81 жизнь.