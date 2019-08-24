Страдал 30 лет: у мужчины вытащили огромного червя из головы

В китайской провинции Цзянси врачи извлекли из мозга 59-летнего мужчины десятисантиметрового червя.

Как сообщает AsiaOne, 30 лет он страдал от сильных головных болей и безуспешно пытался найти причину своих проблем со здоровьем.

По его словам, в 1989 году он играл в карты, и внезапно ему стало плохо: у него затряслись конечности, а изо рта пошла пена. Семья отвезла больного к местным врачам, которые диагностировали у него эпилепсию и назначили лечение.

Несмотря на прием медикаментов, мужчина по-прежнему жаловался на периодические приступы и головную боль. В 2015 году деревню, в которой он жил, охватил пожар. Пытаясь потушить огонь, китаец перенес очередной серьезный приступ.

Мужчина неоднократно обращался к врачам, однако каждый раз ему ставили тот же диагноз. Только в июле 2019 года доктора назначили пациенту МРТ и анализ крови и обнаружили в его мозге паразита. Хирурги благополучно прооперировали больного и извлекли червя.

Медики предположили, что паразит мог попасть в организм пациента, когда тот пил сырую воду из природного источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, у жительницы США из глаз извлекли 14 червей-гельминтов, существование которых в теле человека ранее не встречалось.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!