В влиятельном американском аналитическом журнале The National Interest вышла статья эксперта Теда Карпентера "What Would Achieving a Real Reset in US-Russia Relations Take?" ( "Что было бы нужно сделать для достижения реального восстановления отношений между США и Россией?") Прочитав полностью статью Карпентера, который является старшим научным сотрудником по оборонным и внешнеполитических исследований в Институте Катона (Cato Institute), редактором журнала The National Interest и автором двенадцати книг и более 850 статей по международным делам, создается впечатление, что статью написал не американский аналитик, а кто-то из путинских штатных пропагандистов.

И это не первый раз, когда Тед Карпентер пытается увидеть возможность примирения Москвы и Вашингтона, в случае если Соединенные Штаты откажутся от поддержки и помощи Украине при гибридной российско-украинской войны и признают Восточную Европу зоной интересов Кремля.

О направлении аналитических исследований Карпентера хорошо говорит его последняя книга "НАТО: Опасный динозавр" ( "NATO: The Dangerous Dinosaur"), вышедшая в 2019 году. То есть, по его логике НАТО, является опасным динозавром, а Российская Федерация, которая обращаться на международной арене, как государство-террорист, имеет законное право на подобное поведение.

Тед Карпентер от имени американского интеллектуальной среды пытается убедить американские политические элиты в том, что только мира с Путиным на кремлевских условиях может прекратить агрессивное поведение Москвы.

Статья "Что было бы нужно сделать для достижения реального восстановления отношений между США и Россией?" большая, поэтому нет смысла анализировать все позиции, которые в ней высказываются. Значительно целесообразнее рассмотреть те ее части, которые касаются непосредственно Украины и государств Восточной Европы.

Автор подчеркивает: "Не будет преувеличением описать нынешние отношения между Вашингтоном и Москвой как Вторую холодную войну, несмотря на постоянное отрицание этого в некоторых внешнеполитических кругах. США и их европейские союзники поддерживают ряд экономических санкций против России, продолжают добавлять новых членов в НАТО, а также увеличивают масштабы и темпы военных учений НАТО в непосредственном соседстве с Россией ".

Этот пассаж можно расшифровать так, – Не провоцируйте Россию и тогда она вас не будет трогать. Не принимайте новые государства в оборонного альянса НАТО и Москва будет вести себя агрессивно. Хотя вполне понятно, что если бы Литву, Латвию и Эстонию не приняли в свое время в НАТО, то в Кремле давно бы провозгласили страны Балтии зоной своих интересов и ввели туда войска для защиты "русскоязычных насиления".

Далее еще интереснее. Тед Карпентер пишет: "За последние четверть века Вашингтон совершил многочисленные провокации против России. Это было высокомерно и необдуманно, когда американские лидеры нарушили неофициальные заверения, которые администрация Джорджа Буша-старшего дала Москве, что она не будет стремиться расширить НАТО за восточную границу объединенной Германии. Даже первая волна расширения – с включением Польши, Венгрии и Чехии в Альянс – была нецелесообразной. Позже расширения, что позволило принять не только другие страны несуществующего Варшавского договора, но и три балтийские республики, которые были неотъемлемой частью СССР, стали еще больше провокациями. Следующие попытки как Джорджа Буша-младшего, так и Барака Обамы предоставить членство в НАТО Украины и Грузии были особенно наглыми и агрессивными инициативами. Вмешательство США и Европейского Союза во внутренние дела Украины, чтобы помочь демонстрантам в так называемой революции Майдана сбросить избранное пророссийского президента до конца его полномочий и заменить его на устойчивый прозападное правительство, уничтожило последний остаток терпимости Москвы ".

И если не знать, что это все написано авторитетным американским экспертом, то можно было бы подумать, что это цитата из пропагандистских выступлений на путинском телевидении Киселева-Соловьев, или "темника" полученного прямо из Кремля.

Ведь если бы Джордж Буш-младший проявил больше настойчивости на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, то Россия никогда бы не решилась напасть на Украину и Грузию, окупая их территории. А война России с Украиной оказалась невозможной.

Удивляет также утверждение автора статьи о том, что "три балтийские республики были неотъемлемой частью СССР". Или он не знает ничего об оккупации Советским Союзом стран Балтии, или сознательно искажает факты таким образом, как это выгодно именно России.

Москва делает все, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, поскольку ее членство в Североатлантическом альянсе означало, что любая агрессия Российской Федерации в отношении суверенного Украинского государства будет невозможной.

Неизвестно, каковы побудительные мотивы Теда Карпентера для того, чтобы публично демонстрировать "интеллектуальное шредерство". Однако все его утверждения очень перекликаются с официальной российской пропагандой.

Так Тед Карпентер отмечает: "Ожидать, что Россия смирится со вступлением Грузии и Украины в НАТО, не реально. Кремль считает, что эти страны входят не только в сферу российского влияния, но и в основную зону безопасности России. Москва была слишком слабой, чтобы помешать НАТО включить прибалтийские республики в 2004 году, но сейчас страна является и сильнее, и настроена решительно, чтобы не допустить этого повторения с Грузией и Украиной ".

Читая все время задаешься вопросом, пишет это американский, или российский эксперт? Такую статью вполне можно было опубликовать на сайте РИА новости, или ТАСС и никто бы даже не заподозрил, что это пишет эксперт из Америки. Разницы в идеологической наполненности, стиле и подачи материала почти никакой.

Но все это подается читателям The National Interest, чтобы убедить их – в американских интересах отказаться от Украины, это зона интересов Российской Федерации и поэтому с этим нужно просто смириться.

Авторы подчеркивает: "Так настоянию Вашингтона на том, чтобы Россия отменила аннексию Крыма и вернула полуостров Украине, бессмысленно. Хранить санкции против России до тех пор, пока Кремль не выполнит эту нереальную требование, вдвое бессмысленно. Среди других факторов Москва настроена на сохранение своей важной военно-морской базы в Севастополе ".

По его мнению ситуацию можно решить следующим образом: "обеспечить обоснованную денежную компенсацию Украине за потерю Крыма и подписать новый договор с Киевом, который четко признает святость новых границ. Зато члены НАТО должны были бы письменно пообещать, что Украина никогда не будет иметь права на членство в альянсе и отменить санкции, наложенные на Россию через аннексию Крыма ".

Это ли не самое то, для чего и писалась эта статья Тедом Карпентером? То есть нужен новый договор, потому что предыдущий Москва нарушила, силой аннексировав украинский Крым. А поскольку старые границы не были святыми, то только после оккупации Крыма Россией они получили "чрезвычайной святости". То есть Крым Россия никогда не отдаст Украине. Об этом забудьте навсегда.

На других направлениях геополитики также предлагается капитуляция Америки перед Москвой, для которой, кстати нет никаких объективных причин. А "адвокаты Кремля" потому и так упорно настаивают снять санкции с Российской Федерации, потому что долго проводить свою агрессивную политику по всему миру путинский режим просто не сможет экономически. Еще немного и Россия станет государством-банкротом, если не откажется от своих гипертрофированных амбиций.

Но для Кремля подобные тексты очень важны. Они будут переводиться, комментироваться и распространяться. Мол, смотрите, вот в самих Соединенных Штатах уважаемые интеллектуалы осуждают "агрессивную политику" Вашингтона. В Америке к счастью есть "здоровые силы", которые хорошо понимают, что в этом противостоянии должна совсем не Россия.

Спровоцировав Вторую холодную войну, Путин блефует на всех возможных направлениях. При этом ему удается находить своих сторонников и в американском интеллектуальной среде. Рассчитывая на то, что к мнению влиятельных экспертов вроде Теда Карпентера могут прислушаться те, кто принимает решения в Вашингтоне.