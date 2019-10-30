"Stop Putin!" Лаврову в Норвегии устроили "кровавый" прием. Фото

Украинцы в Осло (Норвегия) митинговали против визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страну для участия в юбилее по случаю освобождения области Финнмарк в 1944 году.

Об этом сообщила активистка Нина Хаген в Facebook. Акция называлась "Нет оккупантам на нашем юбилее Победы!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Митинг прошел под зданием посольства РФ. Люди держали плакаты с надписями "Путин, останови войну", "Путин, забери свои кровавые руки от Украины!", "Stop Putin!", а также флаги Украины и Норвегии.

В Осло устроили митинг в поддержку Украины

"Мы хотели показать противодействие приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию в 75-й годовщине освобождения Финнмарка в 1944 году. Россия атаковала Украину в 2014 году. Режим Путина несет ответственность за 13 тысяч погибших во время войны и вторжения на востоке Украины. Сергей Лавров причастен к этим преступлениям. Таким образом, присутствие Лаврова - политическое злоупотребления ", - написала Хаген.

На странице-анонсе акции в Facebook организаторы отметили, что Россия ответственна за военную агрессию Грузии и Украины, чеченские войны, поддержку режима Асада в Сирии, сбивание рейса МН17 Малазийских авиалиний и т.д., о присутствии в российских тюрьмах официально 300 политзаключенных.

Отмечается, что Лавров как министр иностранных дел России с 2004 года "был глубоко вовлечен во все эти преступления и нападения на мир, безопасность и свободу людей".

Портал Стожары сообщает, что организатором акции выступил Норвежское демократическое движение.

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook \ Nina Hagen

Как писал OBOZREVATEL, в связи с началом во вторник, 29 октября, разведения войск в Золотом на Донбассе, под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста.

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