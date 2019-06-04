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Столкновение катеров в Будапеште: найдены тела погибших туристов

1.2тЧитать материал на украинском

Впервые за пять дней после столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште спасателям удалось найти тела погибших туристов.

Так, 3 июня из Дуная извлекли тело мужчины, его нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению в регионе Бач-Кишкун, пишет Index.hu.

Имени погибшего пока не назвали, но по данным венгерских СМИ — это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Столкновение теплоходов на Дунае

Столкновение теплоходов на Дунае

NewsNow360

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Столкновение катеров в Будапеште: найдены тела погибших туристов

Кроме того, водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 мая в столице Венгрии Будапеште на реке Дунай затонул катер, на борту которого находились 32 человека.

  • За штурвалом речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным катером Hableany ("Русалка"), находился гражданин Украины.

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Место
ВенгрияБудапешт
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леня зе
леня зе
так шо МИД уже опротестовал арест душегуба-капитана в ЕСПЧ обратились.😂
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