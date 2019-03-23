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Столицу Казахстана официально переименовали

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Об этом сообщила его пресс-служба ."Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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Столицу Казахстана официально переименовали

Liter.kz

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
КазахстанАстана
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Ідіоти
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
у Єфремова був такий собі роман "Час Бика" Так там перейменовували цілу планету за бажанням чергового всепланетного диктатора. тож дивно, що Казахстан ще не назвали якимось назарстаном
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CARGO 100
CARGO 100
Назар бай-бай ...
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