Столицу Казахстана официально переименовали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Об этом сообщила его пресс-служба ."Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Liter.kz

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

Назарбаев добавил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики. В это же время Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram