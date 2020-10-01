Столицу Испании частично изолировали из-за COVID-19: что запретили.

Власть Испании в среду, 30 сентября, приняла решение частично изолировать столицу страны Мадрид из-за стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian. Так, передвижения для жителей столицы с населением более трех миллионов человек и девяти ее пригородов, в каждом из которых проживают не менее 100 тысяч человек, будет ограничено, если речь не будет идти о важных поездках, в частности на работу, учебу, к врачам или за покупками.

Кроме того, общественные собрания будут ограничиваться шестью людьми, а бары и рестораны будут работать только до 23:00. Закроются также парки и игровые площадки.

Новые правила карантина начнут действовать в течение нескольких следующих дней.

В то же время власть региона выступила против такого решения и заявила, что оно якобы не имело правовых оснований. Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, со своей стороны отметил, что "здоровье Мадрида – это здоровье Испании".

В Мадриде показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения достигает 735 случаев. Он является одним из самых высоких среди всех регионов Европы, а также вдвое превышает национальный показатель Испании.

Отметим, по состоянию на среду, 30 сентября, в Испании зафиксировано 769 тыс. больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения усилили в Австрии, Великобритании и Израиле.