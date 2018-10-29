Столбы черного дыма: в Москве загорелся завод ЗиЛ. Фото и видео с места ЧП

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода ЗиЛ. Также огнем оказалась охвачена новостройка, расположенная рядом.

"Пожар происходит неподалеку от станции метро "Автозаводская". Сейчас на место прибыли пожарные подразделения, они выясняют что именно случилось и где именно происходит пожар", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также появилась информация о том, что на Автозаводской улице загорелась бытовка в строящемся здании на уровне восьмого этажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России произошла масштабная авария. Люди сгорели заживо.