Столб в 4 километра: в Индонезии после страшного землетрясения проснулся вулкан. Видео и фото

В Индонезии на острове Сулавеси, у побережья которого произошло жуткое землетрясение, проснулся вулкан Сопутан.

Он выпустил столб пепла высотою в 4 километра. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии.

Началось извержение вулкана утром 3 октября. Специалисты прогнозируют, что облако вулканического пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за землетрясением магнитудой 7,5, которое произошло 28 сентября, последовало цунами. В городе Палу на острове Сулавеси были разрушены десятки зданий. Высота волн цунами составляла 1,5-2 м.