Стив Джобс жив? Сеть взорвало загадочное фото: что происходит

Пользователей Reddit взволновала фотография, которая идёт вразрез с официальной версией о смерти Стива Джобса.

Как пишет MediaLeaks, 24 августа в сети появилось фото, вызвавшее бурное обсуждение на Reddit: увидев его, многие подумали, что смерть Стива Джобса, который скончался от рака в 2011 году, была на самом деле грандиозной мистификацией. Человека, поразительно похожего на основателя Apple, засняли в одном из уличных кафе Каира.

Несмотря на то, что неизвестный одет не в привычные для Джобса джинсы и водолазку, а в традиционное арабское одеяние, сходства с основателем Apple ему добавляют очки.

Нашумевшее фото

Пользователи Reddit также обратили внимание на то, что на мужчине нет обуви, и вспомнили, что Джобс был большим любителем ходить босиком и нередко появлялся в таком виде на совещаниях и в магазинах.

А другие отметили, что отец Джобса был уроженцем Сирии и с его внешностью затеряться среди жителей арабской страны не составило бы труда.

Из-за невероятного сходства незнакомца с основателем Apple появились разнообразные версии: от двойника или брата-близнеца до того, что Джобс на самом деле жив.

Реальный Стив Джобс

В поисках доказательств, которые могли бы разубедить оптимистов, скептики обратили внимание на часы на левой руке мужчины.

Но в ответ им пишут, что Джобс не носит свой же продукт, потому что боится, что его будет легко отследить.

Слухи о том, что Джобс на самом деле жив, возникают не впервые. Пять лет назад на Reddit появилось фото с двойником Джобса в инвалидном кресле, правда, сделано оно было не в Египте, а в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальное потепление ведет к таянию сибирской вечной мерзлоты, что приводит к выделению большого количества углекислого газа.

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