Стерло с лица Земли: появились жуткие кадры последствий тайфуна "Хагибис" в Японии

В результате смертоносного тайфуна "Хагибис" в Японии погибли 40 человек, а один из районов страны буквально ушел под воду.

Соответствующие видео последствий стихийного бедствия распространили в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как уточняет Kyodo, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. 189 жителей были травмированы.

Тайфун "Хагибис" в Японии: появились жуткие кадры стихии Скриншот из видео

Кроме того, инфраструктура многих городов оказалась разрушена. Без электричества осталось больше 50 тысяч человек. Ещё 30 тысяч лишились своих домов. Их направили в эвакуационные центры.

В связи с катастрофической ситуацией премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился создать группы жизнеобеспечения, которые помогли бы восстановить водоснабжение и подачу энергии.

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding.#Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за тайфуна в Японии объявили об эвакуации восьми тысяч жителей в Сидзуоке, Токио, Гумме и Вакаяме. Более 770 тысяч человек в префектуре Тиба остались без света.

В сети запустили хештег "молюсь за Японию" (#PrayForJapan) из-за приближения к берегам страны разрушительного тайфуна "Хагибис".

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