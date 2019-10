Стерло с лица Земли: появились жуткие кадры последствий тайфуна "Хагибис" в Японии

В результате смертоносного тайфуна "Хагибис" в Японии погибли 40 человек, а один из районов страны буквально ушел под воду.

Соответствующие видео последствий стихийного бедствия распространили в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как уточняет Kyodo, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. 189 жителей были травмированы.

Кроме того, инфраструктура многих городов оказалась разрушена. Без электричества осталось больше 50 тысяч человек. Ещё 30 тысяч лишились своих домов. Их направили в эвакуационные центры.

В связи с катастрофической ситуацией премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился создать группы жизнеобеспечения, которые помогли бы восстановить водоснабжение и подачу энергии.

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding.#Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL