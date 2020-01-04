Ультиматум Украине из-за Бандеры: в МИД ответили на претензии Польши и Израиля

На претензии Израиля и Польши из-за чествования в Украине Степана Бандеры Министерство иностранных дел ответило, что каждый народ и каждая страна самостоятельно определяет своих героев.

Такое заявление в комментарии "ВВС News Украина" сделала пресс-секретарь МИД Екатерина Зленко.

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины", – отметила она.

Вместе с тем в МИД назвали дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем "важным достоянием, значение которого трудно переоценить".

"И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти.

Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", – сказала пресс-секретарь МИД.

Напомним, посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион назвали оскорбительным чествование лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и его соратников.

Факельное шествие в Киеве-2020 УП

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

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