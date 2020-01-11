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11 января • обновлено в 18:31
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"Статус Донбасса – в Конституцию!" Путин и Меркель рассказали, о чем договорились по Украине

28.8т
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Президент России Владимир Путин заявил, что закрепление Украиной закона об особом статусе Донбасса – "хороший шаг в правильном направлении".

Об этом он сказал после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января. Пресс-конференция политиков по итогам встречи транслировалась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Путина, они с Меркель "подробно обговорили" урегулирование конфликта в Украине, который глава РФ назвал внутренним.

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Пресс-конференция Меркель и Путина

Пресс-конференция Меркель и Путина

Скрин видео

Закон об особом статусе, по мнению Путина, "должен стать бессрочным". "Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в минских соглашениях", – сказал он.

"По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", – заявил Путин.

Меркель на пресс-конференции

Меркель на пресс-конференции

Скрин видео

Меркель же добавила, что на встрече с президентом России они говорили и о "нормандском формате". По ее словам, в Париже все проблемы решить не смогли, но в результате провели обмен пленными и договорились о режиме прекращения огня. Эти шаги Меркель назвала правильными.

На следующем саммите она надеется на прогресс по минским договоренностям. "У нас есть твердые намерения", – сказала канцлер Германии.

Путин в свою очередь сказал: "Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплотились в жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Путин уже много раз встречался с Меркель и говорил по телефону.

  • Так, в своей беседе 11 ноября прошлого года они затронули тему войны на Донбассе.

  • В другом телефонном разговоре, уже в декабре, Путин и Меркель "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

  • Также ранее канцлер Германии заявляла, что до реализации минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с РФ.

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Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Ангела Меркель
Теги
политика видео Донбасс
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Николенко Саша
Николенко Саша
Кастрюли, ваш выход. Никаких особливых статусов. Нельзя мешать донбассу окончательно интегрироваться с Россией.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
У х-хлов комплекс от СССР остался, который им русские привили и долго отучали от того быдлячего состояния, в котором они прибывали при поляках и чему радовались. Ну никак им пока неприятно осознавать себя таки Нигерией или Бантустаном, мучают фантомные боли свободы выбора. Это пройдет...
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Эти двое , у одного руки по локоть в крови , у другой меркантильность сытой бюргерши и эти двое хотят нам всучить эту злокачественную опухоль ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ермолова Виктория, ну имейте мужество уже признать и отказаться от этой "раковой опухоли". Или так и будете на волне вечного скулежа катиться?
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