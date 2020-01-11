"Статус Донбасса – в Конституцию!" Путин и Меркель рассказали, о чем договорились по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что закрепление Украиной закона об особом статусе Донбасса – "хороший шаг в правильном направлении".

Об этом он сказал после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января. Пресс-конференция политиков по итогам встречи транслировалась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам Путина, они с Меркель "подробно обговорили" урегулирование конфликта в Украине, который глава РФ назвал внутренним.

Пресс-конференция Меркель и Путина Скрин видео

Закон об особом статусе, по мнению Путина, "должен стать бессрочным". "Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в минских соглашениях", – сказал он.

"По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", – заявил Путин.

Меркель на пресс-конференции Скрин видео

Меркель же добавила, что на встрече с президентом России они говорили и о "нормандском формате". По ее словам, в Париже все проблемы решить не смогли, но в результате провели обмен пленными и договорились о режиме прекращения огня. Эти шаги Меркель назвала правильными.

На следующем саммите она надеется на прогресс по минским договоренностям. "У нас есть твердые намерения", – сказала канцлер Германии.

Путин в свою очередь сказал: "Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплотились в жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин уже много раз встречался с Меркель и говорил по телефону.

Так, в своей беседе 11 ноября прошлого года они затронули тему войны на Донбассе.

В другом телефонном разговоре, уже в декабре, Путин и Меркель "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

Также ранее канцлер Германии заявляла, что до реализации минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с РФ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!