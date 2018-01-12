Ну вот щас по телеку начали повторять "Новый год на Первом", про который они ужасно гордились, что он у них больше не отстойный, потому что исполнители определялись голосованием на "Одноклассниках".

Не знаю, кто как.

Я сразу попала на Стаса Михайлова.

Кстати, я абсолютно верю, что это избранный человек "Одноклассников". Тут наверняка все честно.

Он пел фантастической проникновенности песню.

Он пел:

- Журавли летят в Китай.

Только ты не улетай.

Я прямо заслушалась и засмотрелась. Потому что Стаса Михайлова снимали на Манежке, набитой елками так, будто там раскинулся натуральный елочный базар. И вот за спиной у Стаса на фоне этих елок танцевали люди в китайских костюмах с накладными крыльями. Из чего видимо следовало, что журавли уже долетели до Китая и прибарахлились там.

- Ни зимою и ни летом.

Не бросай меня на этой планете, - продолжал страдать Стас Михайлов.

А эти строки конечно нужно было понимать так, что Китай для Стаса - это другая планета. Вот почему он так боится, что его любимая, аки журавль, рванет именно в Китай. Не в Гондурас какой-нибудь или там даже ЮАР. Китай. Вот что особенно страшит Стаса Михайлова.

- И если я сяду на самолет, то он меня туда унесет/ Где ничего не надо решать/ А можно просто только летать, - сделал певец новое заявление в новом куплете.

Тут я несколько растерялась. То есть Стас полагает, что если он вслед за любимой ломанется в Китай, то его там ждет вот это?? Просто летать. Вместе с китайцами. Ну в самом деле, что еще делают инопланетяне на другой планете. Летают.

Я порадовалась за всех, кто посмотрел этот продвинутый "Новый год на Первом". Какое поле для фантазии выпивших!!!