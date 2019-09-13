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13 сентября • обновлено в 06:25
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Стартовал громкий судебный процесс над другом Путина: что известно

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В Армении стартовал беспрецедентный на постсоветском пространстве судебный процесс. На скамье подсудимых – второй президент страны Роберт Кочарян, который не раз говорил о личной дружбе с Владимиром Путиным.

Как пишет Telegram-канал "Баграмян 26", речь идет о деле по событиям 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения оппозиции и силовиков погибло 10 человек.

Кроме Кочаряна, перед судом предстали также экс-министр обороны Армении Сейран Оганян (в 2008 г. начальник Генштаба ВС Армении), экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (тогда замминистра обороны, начальника Ереванского гарнизона) и экс-вице-премьер Армен Геворкян (тогда главе аппарата президента Армении).

Роберт Кочарян и Владимир Путин

Роберт Кочарян и Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Им предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении. Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах.

Уже известно, что судебный процесс продлится минимум два года, поскольку в рамках дела показания должны дать более 1000 свидетелей.

Как известно, Кочарян не раз говорил, что у него с Путиным достаточно теплые отношения.

"Где-то на втором годе я почувствовал какую-то химию между нами", – признавался он.

Роберт Кочарян и Владимир Путин

Роберт Кочарян и Владимир Путин

"Вести.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 сентября, в городе Гюмри в Армении обнаружили тело 23-летнего российского военнослужащего 102-й базы с порезами.

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Персона
Владимир Путин
Место
Армения
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы а кто не друг..Путина????Не...поставлю вопрос иначе...Кто ваш друг?)))))))))))))))))))))))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
На украине какое то нездоровое преклонение перед Путиным,все с ним связывают.Как там при советах рассказывали-генсек Л.И.Брежнев правил во времена А.Б.Пугачевой.
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