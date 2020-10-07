Старший советник и пресс-секретарь Трампа заразились коронавирусом

Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер и пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни получили положительные результаты анализа на COVID-19.

Также коронавирусом заразились четыре заместителя Макинэни, сообщил телеканал CNN 7 октября.

По информации журналистов, за последние дни коронавирус обнаружен у многих чиновников Белого дома. В частности, у экс-советника президента Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании республиканцев Уильяма Степина, а также у личного помощника Трампа Ника Луны.

В свое время Миллер, который считается одним из самых авторитетных советников Белого дома, поддержал президента в том, что пандемия коронавируса не представляет серьезной угрозы для США.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Трамп, заболевший коронавирусом, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.