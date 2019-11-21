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21 ноября • обновлено в 15:09
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Максим Яли
Максим Яли
Эксперт-международник Все статьи автора

Станет ли Трамп американским Януковичем?

1.6т

Сегодня, когда в Украине отмечают день Достоинства и Свободы, приуроченного к началу двух "Майданов", а за океаном кипят все новые страсти по импичменту президенту Трампу, будет интересно провести некоторые параллели между развитием событий в Украине в 2013-м году и событиями 2019-го в США. А также оценить шансы на повтор бесславного ухода президента Януковича уже в исполнении Трампа. Со своей спецификой и особенностями, естественно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Начнем с небольшого напоминания. А помните, как уверенно себя чувствовал Янукович в 2013-м вплоть до поездки в Сочи?

Да и в целом, шансы переизбраться через полтора года казались всем достаточно высокими, учитывая колоссальный админресурс подкрепленный "черными" технологиями (включая боевую составляющую в виде "титушек"), уже успешно прошедших испытания на "мажоритарке" в 2012-м.

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Так и Трамп на сегодня ощущает себя более чем уверенно и с огромным оптимизмом строит планы на второй срок. Ведь расследование спецпрокурора Мюллера о сговоре штаба Трампа с российскими спецслужбами в ходе президентских выборов в 2016-м закончилось ничем, "пшыком", а экономические показатели и уровень безработицы являются лучшими за последние годы. Особенно, если сравнивать с первыми трема годами президентства Обамы, с которым так любит себя сравнивать сам Трамп. Да и сегодня, уже даже после выступлений первых свидетелей в Конгрессе по расследованию об импичменте, по мнению абсолютного большинства экспертов по обе стороны Атлантики именно Трамп является главным фаворитом предстоящих в следующем году президентских выборов в США.

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Но затем 21 ноября 2013-го в Киеве начался протест против отказа Януковича подписать Договор с ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли. Поначалу весьма малочисленный и "вялый", состоявший в основном из студентов ВУЗов. Однако в момент, когда уже казалось, что все успокаиваются и расходятся, последовало избиение и силовой разгон "Беркутом" под объективы видеокамер ведущих телеканалов. После которого уже последовал знаменитый "Марш миллионов" и начался "ЕвроМайдан". Но важно напомнить, что в декабре об отставке Януковича никто и не помышлял. Отправь тогда Янукович министра МВД Захарченко в отставку и общество успокоилось бы. Но Янукович решил "своего" не сдавать... Соблюдение криминального кодекса "круговой поруки" в тот момент станет для него в итоге фатальным.

Возможно, и Трамп пока еще не осознает, что "Аннушка уже разлила свое подсолнечное масло" и по-прежнему уверен, что полностью контролирует ситуацию.

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На роль Захарченко для Трампа есть как минимум два реальных претендента. Первый - также юрист, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который является членом так называемого "closed circle", - "узкого круга". Своего рода "кансильери" "Дона"-льда Трампа. Т.е. хотя и не родственник "по крови", но участвует во всех важных "темных" делах и имеет доступ к самой закрытой и "жареной" информации.

Именно Джулиани фигурирует в расследовании по импичменту Трампу как персона, ответственная за переговоры по возобновлению президентом Зеленским уголовного дела против частной украинской газовой компании "Буризма". Цель которого – получить компромат на сына экс-вице- президента США и главного на данный момент возможного конкурента на предстоящих выборах Дж. Байдена Хантера, который был членом ее наблюдательного совета в то время. Т.е. ключевой фигурой в решении "вопроса". И именно вокруг его персоны крутятся все вопросы свидетелям в Конгрессе. Добьются ли демократы допроса его лично, в многом будет зависеть итог процесса.

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Подходит под эту роль и многолетний друг и советник Трампа Роджер Стоун, который также вёл кампанию Трампа до уже осужденного Пола Манафорта и возможно был причастен к тайным переговорам с русскими по компромату на Хиллари Клинтон и также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера. Которого на днях признали виновным по всем семи пунктам обвинения, в том числе и о лжесвидетельстве в Конгрессе США под присягой в слушании дела о передаче компромата на Клинтон интернет - ресурсу "Wikileaks". В итоге Стоуну теперь "светит" до 50 лет тюрьмы... И теперь появляется интрига: пойдет ли он на сделку со следствием до следующего заседания суда в феврале и не даст ли показания против Трампа в обмен на приемлемый для 67-ми летнего мультимиллионера срок?

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Более того, в Конгрессе инициируют расследование о лжесвидетельстве уже самого Трампа в его письменных ответах спецпрокурору Мюллеру по делу о российском вмешательстве. И пока только теоретически можем представить, что если все сложится удачно для демократов (учитывая все больше новых свидетелей и новых обстоятельств, шансы на это возрастают с каждым днем) и самым негативным образом для самого Трампа, то ему могут в итоге вменить, как и Януковичу, госизмену. А здесь уже вопрос "партийной лояльности", на которую ссылается большинство при расчете шансов на позитивное голосование в Сенате, сразу отпадает.

На самом деле, между президентствами Трампа и Януковича есть немало общего.

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Начнем с того, что оба стали президентами, победив во втором туре фаворитку-женщину. Трамп, кстати, тоже очень хотел посадить Хиллари, о чем многократно заявлял публично. Но здесь уже проявилась разница в качестве судебной системы США и Украины.

И Янукович, и Трамп мечта-л/-ет, чтобы их дети стали "наследниками престола". Янукович видел своего старшего сына Александра ("Сашу-стоматолога") следующим "царем". И где-то с 2012-го начал передавать сыну многие полномочия и "сферы влияния", непомерность в аппетитах которого и привела в итоге к бунту других олигархов и финансовой поддержкой "Майдана". Да и Трамп ведь тоже не скрывает своей мечты о том, чтобы его дочь Иванка стала первой женщиной-президентом США. После окончания его второго термина, естественно.

Кстати, уже при Януковиче-президенте идеологи "Партии регионов" (тот же Клюев) мечтали превратить ее в аналог "Республиканской партии" в Украине. И налаживали тесное сотрудничество через того же Манафорта.

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Трампа и Януковича объединяет также третий непосредственный участник событий на Майдане – президент РФ Путин.

Янукович, как известно, оказался марионеткой президента РФ. Главной же задачей расследования спецпрокурора Мюллера было доказать, что у Путина на Трампа был компромат (сразу "всплывает" в памяти "расследование" о "золотом дожде" для Трампа в отеле Ритц в РФ), а значит, он является марионеткой в руках главы Кремля. На этой неделе спикер Нижней палаты Конгресса Ненси Пэлосси попыталась взять "крутого пацана" Трампа "на слабо" и прийти для дачи устных показаний в Конгресс. Трамп тут же заявил, что "серьезно подумает" над этим. Юристы, естественно, будут его отговаривать. Но это Трамп – "стабильный гений"! Потеряет ли контроль и самообладание Трамп, согласится и "наговорит" в Конгрессе еще на несколько уголовных дел?

Сегодня, кстати, в американских СМИ появилась информация, что госсекретарь Помпео – один из ближайших членов команды Трампа, уже раздумывает о своей отставке ввиду своих планов баллотироваться в Сенат в следующем году. А скандал с импичментом Трампа, если верить источникам американских СМИ, по мнению Помпео плохо сказывается на его репутации. Бывший глава ЦРУ что-знает и планирует вовремя покинуть уже начавшее тонуть судно?

Что еще объединяет фигуры Януковича и Трампа, так это их влияние на раскол в обществе. Именно при Януковиче, который понимал, что самые реальные шансы на победу в 2015-м у него будут, если во втором туре с ним будет лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. И именно при нем праворадикальная идеология начала резко набирать поддержку в обществе, появились праворадикальные организации, сыгравшие важную роль в будущих противостояниях в феврале 2014-го.

Так и в американском обществе за последние три года резко увеличился раскол в обществе на "ультралевых" и "ультраправых".

Ведь также не секрет, что для абсолютного большинства самых "ярых" демократов Трамп уже давно является не только мафиози, но и чуть ли не фашистом, расистом и проч. И они яро и искренне ненавидят его.

На другой стороне в "ядре" лагеря сторонников Трампа находятся ультраправые, вплоть до "Ку-клукс-клана". С тысячами единиц огнестрельного оружия на руках, которым они к тому же прекрасно умеют пользоваться. Американские "ультраправые" считают Трампа "своим парнем", впервые за многие годы пришедшего к власти.

И в столкновениях в городе Шарлотсвилль в 2017-м из-за памятника! генералу-конфедерату Ли, который пытались снести, была продемонстрирована глубина раскола в американском обществе между "правыми" и "левыми", а главное - уровень их готовности на обоюдное насилие.

Пока не хватает еще одной, но, пожалуй, главной параллели: Янукович как до, так и после начала Майдана был слишком самоуверен и считал, что полностью контролирует ситуацию. Вследствие чего допустил ряд ошибок, оказавшихся для него в сумме фатальными. Допустит ли их Трамп, вот главный вопрос, ответ на который мы получим уже в ближайшее время.

П.С. А теперь только представьте вариант, что Трампа признают виновным в сговоре с русскими и объявят ему импичмент, а "стабильный гений" его не признает?...

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Максим Яли Максим Яли
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Виктор Янукович
Место
США
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Очередной свиноpылий (в прямом смысле слова) иксперд ! сколько же их уpодила укроина?
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