Станет КНДР: замминистра юстиции Украины предсказал будущее России из-за выходки с Крымом

Отказ России выполнить будущее решение Европейского суда по правам человека по жалобе Украины по Крыму будет иметь значительные политические и экономические последствия для Москвы.

По словам заместителя министра юстиции Ивана Лещины, "это решение будет висеть над ними, как дамоклов меч, пока Россия существует как государство", пишет "Европейская правда".

"Кроме того, это решение является очень важным, чтобы официально доказать факт оккупации, подтвердить контроль России над Крымом, начиная еще с февраля 2014 года", — сказал Лещина.

Иван Лещина

Он признает, что в нынешней политической ситуации Россия вряд ли захочет выполнить решение ЕСПЧ, но даже если они выйдут из Совета Европы — это не снимет вопрос о невыполнении.

"Решение ЕСПЧ подтвердит, что там были не "народные гуляния", а целенаправленная политика России... Это будет юридически установленный факт, от которого уже не отойти", — сказал он.

Лещина отметил, что в рамках выполнения решения ЕСПЧ нельзя, например, арестовывать российское имущество за рубежом, но оно имеет значение для инвестиционного климата в стране.

"И даю 100%, что когда-то в будущем выполнение решений международных судов будет одним из условий для снятия с России санкций. Теоретически Россия может стать второй Северной Кореей — в таком случае у нас действительно будет достаточно мало путей на нее повлиять. Но этого точно не будет", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".

Она станет первым документом-правовой основой для деоккупации украинского полуострова.