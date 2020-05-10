Стало известно, в какой стране придумали карантин
Впервые карантин придумали в средневековой Европе, чтобы защититься от пандемии чумы.
Корабли, которые прибывали в Венецию, должны были стоять на якоре 40 дней (quaranta giorni). Спустя время такая практика получила название "карантин". Изначально он был очень дискриминационным, однако со временем меры усовершенствовали, пишет "ВВС Украина".
В 1374 году в Венеции был издан указ, который обязывал судна и пассажиров оставаться на соседнем острове Сан-Лаццаро до тех пор, пока специальный совет по охране здоровья не разрешал им въехать в город.
Как отмечает доктор Анте Милошевич, соавтор исследования "Лазареты Дубровника. Начало карантинов в Европе", такая практика приводила к дискриминации в отношении судов и путешественников, а также к злоупотреблениям со стороны чиновников.
Позднее, в 1377 году, город Рагуза (нынешний Дубровник), расположенный на противоположной стороне Адриатического моря, принял другой закон.
Если в Венеции останавливали все корабли без разбора, то в Рагузе в изоляцию отправляли только тех, кто прибыл из зараженных регионов. Да и сам карантин длился меньше – 30 дней, провести это время можно было в соседнем городе Кавтат или на острове Мркан.
Он оказался более справедливым и успешным, в итоге эту практику перенял весь мир.
Как сообщал OBOZREVATEL, карантин был введен во многих странах мира из-за пандемии коронавируса COVID-19. Правда многие страны уже начали его ослаблять. В Украине ограничения начнут снимать 11 мая.