Стало известно, в какой стране придумали карантин

Впервые карантин придумали в средневековой Европе, чтобы защититься от пандемии чумы.

Корабли, которые прибывали в Венецию, должны были стоять на якоре 40 дней (quaranta giorni). Спустя время такая практика получила название "карантин". Изначально он был очень дискриминационным, однако со временем меры усовершенствовали, пишет "ВВС Украина".

Дубровник сделал карантин менее дискриминационным Ivan Vuković Vuka/bbc.com

В 1374 году в Венеции был издан указ, который обязывал судна и пассажиров оставаться на соседнем острове Сан-Лаццаро до тех пор, пока специальный совет по охране здоровья не разрешал им въехать в город.

Как отмечает доктор Анте Милошевич, соавтор исследования "Лазареты Дубровника. Начало карантинов в Европе", такая практика приводила к дискриминации в отношении судов и путешественников, а также к злоупотреблениям со стороны чиновников.

Позднее, в 1377 году, город Рагуза (нынешний Дубровник), расположенный на противоположной стороне Адриатического моря, принял другой закон.

Дубровник сделал карантин менее дискриминационным Ivan Vuković Vuka/bbc.com

Если в Венеции останавливали все корабли без разбора, то в Рагузе в изоляцию отправляли только тех, кто прибыл из зараженных регионов. Да и сам карантин длился меньше – 30 дней, провести это время можно было в соседнем городе Кавтат или на острове Мркан.

Он оказался более справедливым и успешным, в итоге эту практику перенял весь мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин был введен во многих странах мира из-за пандемии коронавируса COVID-19. Правда многие страны уже начали его ослаблять. В Украине ограничения начнут снимать 11 мая.

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