Стало известно, от кого принц Чарльз мог заразиться коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз мог заразиться коронавирусом от князя Монако Альбера II, с которым он накануне встречался.

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10 марта принц Чарльз и Альбер II участвовали в совместном благотворительном мероприятии, которое состоялось в Лондоне. Через несколько дней Альбер II прошел тест на COVID-19, который оказался положительным. Поэтому, есть вероятность, что именно он заразил британского принца.

Князь Монако Альбер II Michel Ravassard

Через два дня после встречи с князем Монако, Чарльз встречался с королевой Елизаветой II. Правда, встреча была недолгой, а королева соблюдала меры безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас принц вместе с супругой, герцогиней Корнуольской находится на самоизоляции в поместье в Шотландии. 72-летняя жена принца Чарльза также прошла тестирование на вирус, но он был отрицательный.

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