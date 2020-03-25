Главная Новости
27 марта • обновлено в 17:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Стало известно, от кого принц Чарльз мог заразиться коронавирусом

7.1т
Читать материал на украинском

Принц Уэльский Чарльз мог заразиться коронавирусом от князя Монако Альбера II, с которым он накануне встречался.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

10 марта принц Чарльз и Альбер II участвовали в совместном благотворительном мероприятии, которое состоялось в Лондоне. Через несколько дней Альбер II прошел тест на COVID-19, который оказался положительным. Поэтому, есть вероятность, что именно он заразил британского принца.

Князь Монако Альбер II

Князь Монако Альбер II

Michel Ravassard

Через два дня после встречи с князем Монако, Чарльз встречался с королевой Елизаветой II. Правда, встреча была недолгой, а королева соблюдала меры безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас принц вместе с супругой, герцогиней Корнуольской находится на самоизоляции в поместье в Шотландии. 72-летняя жена принца Чарльза также прошла тестирование на вирус, но он был отрицательный.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
принц Чарльз
Место
Великобритания
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
3
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги