Стало известно о странной находке на месте крушения Boeing 737 с пассажирами

В Индонезии на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737, который совершал рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, обнаружили взорвавшийся топливный бак.

Об этом сообщил представитель нацагентства по преодолению ЧС, передает 360tv в Telegram. Ранее стало известно, что никто из пассажиров и экипажа лайнера не выжил.

В то же время в Lion Air сообщили, что у самолета были технические проблемы во время предыдущего полета. Также ранее компания была внесена в черный список European Union's blacklist.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список пассажиров, находившихся на борту "Боинга".