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Стало известно о смерти последнего участника восстания в Варшавском гетто

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Умер последний выживший участник восстания в Варшавском гетто во время Второй мировой войны Симха Ротем (Ратайзер). Он скончался в Израиле в возрасте 94 лет.

Об этом стало известно в субботу, 22 декабря, пишет Немецкая волна. Известный под псевдонимом "Казик", он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.

Симха Ротем в молодости

Симха Ротем в молодости

grimnir74.livejournal

Симха Ротем (слева)

Симха Ротем (слева)

grimnir74.livejournal

Он пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.

Симха Ротем (слева)

Симха Ротем (слева)

Times

Новости
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Симха Ротем

Симха Ротем

Daily Mail

Симха Ротем

Симха Ротем

New York Post

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли.

Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.

Восстание в Варшавском гетто называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хайфе (Израиль) скончался старейший в мире мужчина Исраэль Кристал, который пережил нацистский лагерь Освенцим.

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