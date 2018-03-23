Стало известно о подвижках в состоянии здоровья дочери Скрипаля

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которую отравили вместе с ним в Солсбери, ненадолго приходила в сознание.

Как пишет The Times, 33-летняя Юлия, предположительно, очнулась вскоре после того, как ее доставили в больницу 4 марта.

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Однако после этого она снова впала в кому. Ее 66-летний отец все это время оставался без сознания.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Скрипаля.

При этом Москва считает террористическим актом против россиян нападение на Скрипаля.