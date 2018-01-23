Стало известно о наглом инциденте с кораблем России у берегов США: военные раскрыли подробности

Примерно в 100 милях на юго-восток от Уилмингтона, штат Северная Каролина в США, в международных водах был замечен российский шпионский корабль "Виктор Леонов".

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на двух американских военных.

Так один из источников рассказал, что на прошлой неделе, "Виктор Леонов", оснащенный разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием и предназначенный для перехвата коммуникационных сигналов, появился в Карибском бассейне.

Шпионский корабль путешествовал по восточному побережью у мыса Канаверал, Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон. Именно в этих местах размещены военно-морские установки США.

По данным второго источника, корабль, скорее всего, займет 4-6-месячное развертывание на Восточном побережье, где будет проводить разведывательные операции.

Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря два истребителя F-22 ВВС США перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии. В Минобороны РФ заявили, что это были учебно-тренировочные самолеты.