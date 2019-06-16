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Стало известно о мощном землетрясении у Новой Зеландии: появилось видео

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Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло на островах Новой Зеландии.

По информации от геологической службы США, толчки зафиксировали на глубине десяти километров, приблизительно в 900 км. от города Нгунгуру, в котором проживает полторы тысячи человек, сообщает издание "Global News" (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

Карта землетрясения

Карта землетрясения

tv360ru

Информации о пострадавших и погибших в результате катастрофы пока нет. Министерство гражданской обороны и Управление по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии уже заверили, что угроза возникновения цунами из-за землетрясения отсутствует.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощное землетрясение всколыхнуло Филлипины. В катаклизме погибло одиннадцать человек.

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Темы
Земные катастрофыЗемлетрясение в Новой Зеландии
Место
Новая Зеландия
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