Стало известно, куда везли селитру, взорвавшуюся в Бейруте. Документ

Селитру, которая взорвалась в порту Бейрута, первозили из Грузии в Мозамбик.

Аммиачную селитру массой 2 750 тонн, взорвавшуюся в порту ливанской столицы Бейруте, перевозили из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ.

Об этом сообщила "Медиазона". Капитан задержанного в 2013 году ливанскими властями судна Rhosus Борис Прокошев предоставил журналистам копию коносамента на груз.

В документе, подписанном в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым, в качестве поставщика указано акционерное общество "Рустави Азот", в качестве получателя – международный банк Мозамбика. При этом в разделе "Уведомить о прибытии" вместе с адресом указано предприятие Fabrica de Explosivos – это распространенная практика для указания стороны, которая занимается таможенным оформлением и дальше распоряжается грузом.

Эта компания указывает на своем сайте, что занимается производством и применением коммерческих взрывчатых веществ – в том числе АСДТ, состоящего из гранулированной аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества. Помимо Мозамбика компания работает в Замбии, Демократической республике Конго и Малави.

Коносамент на груз аммиачной селитры (Медиазона)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, амиачную селитру, из-за которой предположительно произошел масштабный взрыв в Бейруте (Ливан), могли выгрузить из брошенного судна Rhosus, который принадлежит россиянину Игорю Гречушкину.