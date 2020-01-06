Стало известно, кто подстрекал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента страны Дональда Трампа ликвидировать генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.
Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники, написало издание "РИА Новости". Сам же Трамп долгое время не решался на такую операцию.
Против этого выступили и военные, ведь это потребовало бы все больше ресурсов на Ближнем Востоке. Но ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук (Ирак) погиб гражданский подрядчик из США.
Убитый генерал Касем Сулеймани и президент США Дональд Трамп
Уже 29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. Тогда президент США и согласился на ликвидацию Сулеймани.
Решение президента стало неожиданностью для многих высокопоставленных политиков из-за опасений Пентагона относительно обострения отношений в регионе, а еще нежелания Трампа использовать военную силу против Ирана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани, вероятно, была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
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