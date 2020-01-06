Стало известно, кто подстрекал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента страны Дональда Трампа ликвидировать генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники, написало издание "РИА Новости". Сам же Трамп долгое время не решался на такую операцию.

Против этого выступили и военные, ведь это потребовало бы все больше ресурсов на Ближнем Востоке. Но ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук (Ирак) погиб гражданский подрядчик из США.

Убитый генерал Касем Сулеймани и президент США Дональд Трамп

Уже 29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. Тогда президент США и согласился на ликвидацию Сулеймани.

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Решение президента стало неожиданностью для многих высокопоставленных политиков из-за опасений Пентагона относительно обострения отношений в регионе, а еще нежелания Трампа использовать военную силу против Ирана.

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