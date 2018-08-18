Стало известно, что Путин подарил на свадьбу главе МИД Австрии

Президент России Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером картину и традиционные предметы русского быта.

"Путин подарил картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг госпожи Кнайсль... Кроме того Путин подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Путина и Майлингера объединяет любовь к дзюдо, так как они оба занимались этой борьбой.

Песков отметил, что президент РФ произнес тост на немецком языке, неоднократно срывав аплодисменты.

"Он выступил с тостом, где выразил признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию... Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Путин выступал на немецком языке, много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно его прерывали аплодисментами", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба состоялась 18 августа в провинции Штирия. Стало известно, что Кнайсль лично пригласила Путина на церемонию во время его визита в Вену в июне.