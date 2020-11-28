Сталин создал ужасный геноцид, но украинцы выстояли, – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что геноцид советского тоталитарного режима Иосифа Сталина не смог сломить дух украинского народа.

Об этом говорится в его обращении, текст которого опубликован на сайте главы правительства 28 ноября – в День памяти жертв голодоморов.

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод – геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", – заявил Джастин Трюдо, добавив, что украинцы выстояли перед лицом такой жестокости.

Он отметил, что украинский народ твердо держался за свой язык и культуру, несмотря на все попытки подавлять их. А факт Голодомора отрицали в мире десятилетиями.

"Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательства всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту мрачную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас", – заявил премьер.

Он также заверил, что Канада продолжит непоколебимо поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 ноября, прошел День памяти жертв голодоморов и репрессий – Украина почтила память миллионов людей, убитых голодом в XX веке.