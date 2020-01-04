Как только истинный марксист-коммунист Ленин умер, оказалось, что второй человек в компартии, создатель красной армии коммунист Троцкий – это враг и предатель. Истинные коммунисты Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли эту суку товарища Троцкого, изгнали из СССР и через некоторое время этого мерзкого гада убили топором по голове. Позже половину вождей этой мерзкой красной армии отстреляли, как троцкистов и врагов народа.

Но через пару лет оказалось, что третий человек в компартии, вождь мирового интернационала (Коминтерна) товарищ Каменев, любимец самого Ленина товарищ Зиновьев и любимец всей партии Бухарин тоже враги и вредители. Тогда ещё более настоящий коммунист и чекист товарищ Ягода расстрелял этих грязных подонков, как бешеных собак.

Позже выяснилось, что товарищ Ягода – сукин сын и вражеский агент и эту мразь расстрелял более истинный чекист-коммунист товарищ Ежов. Но оказалось, что и Ежов никакой не товарищ (тамбовский волк ему товарищ), а садист, гомосек, предатель и вражеский агент. И эту подлую скотину расстрелял настоящий коммунист товарищ Берия.

После смерти Сталина все поняли, что и настоящий коммунист товарищ Берия совсем не товарищ, а тоже скотина, предатель и враг. Тогда коммунисты товарищи Хрущёв и Жуков свергли подлеца Берию и расстреляли мерзавца. Но вскоре товарищ Хрущёв узнал, что товарищ Жуков тоже враг и заговорщик и сослал мерзавца на Урал.

А позже выяснилось, что и отец народов великий товарищ Сталин никакой не товарищ, а кровавый убийца, бандит, предатель и негодяй. И эту гадину выкинули из Мавзолея.

Потом оказалось, что все члены Политбюро ЦК КПСС были соучастниками кровавых преступлений товарища Сталина. И всех этих грязных гадов разогнали честные коммунисты во главе с Хрущёвым.

Прошло время и выяснилось, что сам товарищ Хрущёв был волюнтаристом, авантюристом и предателем. Тогда коммунист товарищ Брежнев сверг эту суку товарища Хрущёва и отправил его на пенсию.

Но когда умер товарищ Брежнев мы узнали, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя. После Брежнева правили ещё два старых коммуниста маразматика (Андропов, Черненко), но они быстро сдохли, и мы ничего об этих товарищах так и не узнали.

И тут вдруг к власти пришёл молодой энергичный коммунист товарищ Горбачёв. И оказалось, что вся компартия была партией врагов народа и всё надо перестраивать. А КУДА перестраивать??? Решили, что нужна гласность, иначе не поймёшь куда. Перестраивали, перестраивали и вдруг, благодаря гласности, выяснилось, что и товарищ Ленин был кровавым упырём, а СССР – это тюрьма всех народов.

Тогда союз "нерушимый" республик "свободных" СССР взял и лопнул, как мыльный пузырь. Но позже выяснилось, что и сам товарищ Горбачёв оказался врагом и предателем.

Тогда товарища Горбачёва сверг настоящий коммунист товарищ Ельцин. Разрешил свободу слова – и вдруг выяснилось, что ВСЕ вожди компартии от Ленина до Сталина были махровыми евреями. Но и товарищ Ельцин оказался не товарищем, а алкоголиком, врагом и предателем.

Потом к власти пришёл коммунист и чекист товарищ Путин. Но оказалось, что этот гебешник Путин – это вообще ужас …. слов не подберёшь.

Ребята, какая-то непонятная у нас история СССР с этими марксистами-коммунистами. Может сам марксизм-коммунизм – это мракобесие и чума ХХ века?

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