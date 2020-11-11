Стали известны лидеры в Европе по темпам распространения коронавируса

Франция оказалась лидером по заболеваемости коронавирусом среди других европейских стран. При этом по смертности на первом месте Италия, а Украина входит в десятку стран по обоим показателям.

Согласно данным сайта worldometers.info, по состоянию на 11 ноября во Франции за сутки зафиксировано 35 879 новых случаев заражения.

Всего в стране уже заболели 1 865 538 человек и 42 535 скончались.

Десятка европейских стран по росту заболеваемости (Украина на 8 месте)

Франция – 35 879 новых случаев за сутки

Италия – 32 961

Польша – 25 221

Великобритания – 22 950

Россия – 19 851

Испания – 19 096

Германия – 11 362

Украина – 10 611

Румыния – 9 799

Швейцария – 8 270

Рейтинг стран Европы по заболеваемости. worldometers.info

Смертность от коронавируса выше всего в Италии – там за сутки зарегистрировано 623 новых случая. Всего в стране заразились 1 028 424 человек и 42 953 пациентов скончались.

Десятка европейских стран по смертности (Украина на 10 месте)

Италия – 623 летальных случая за сутки

Великобритания – 595

Россия – 432

Польша – 430

Испания – 349

Бельгия – 345

Франция – 328

Румыния – 203

Чехия – 194

Украина – 191

Рейтинг европейских стран по смертности. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет расти с приближением зимы.