Стали известны лидеры в Европе по темпам распространения коронавируса
По росту заболеваемости лидирует Франция
Италия на первом месте по смертности
При этом Украина находится в десятке европейских стран по обоим показателям
Франция оказалась лидером по заболеваемости коронавирусом среди других европейских стран. При этом по смертности на первом месте Италия, а Украина входит в десятку стран по обоим показателям.
Согласно данным сайта worldometers.info, по состоянию на 11 ноября во Франции за сутки зафиксировано 35 879 новых случаев заражения.
Всего в стране уже заболели 1 865 538 человек и 42 535 скончались.Десятка европейских стран по росту заболеваемости (Украина на 8 месте)
Франция – 35 879 новых случаев за сутки
Италия – 32 961
Польша – 25 221
Великобритания – 22 950
Россия – 19 851
Испания – 19 096
Германия – 11 362
Украина – 10 611
Румыния – 9 799
Швейцария – 8 270
Смертность от коронавируса выше всего в Италии – там за сутки зарегистрировано 623 новых случая. Всего в стране заразились 1 028 424 человек и 42 953 пациентов скончались.Десятка европейских стран по смертности (Украина на 10 месте)
Италия – 623 летальных случая за сутки
Великобритания – 595
Россия – 432
Польша – 430
Испания – 349
Бельгия – 345
Франция – 328
Румыния – 203
Чехия – 194
Украина – 191
Как сообщал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет расти с приближением зимы.