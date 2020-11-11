Стали известны лидеры в Европе по темпам распространения коронавируса

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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  • По росту заболеваемости лидирует Франция

  • Италия на первом месте по смертности

  • При этом Украина находится в десятке европейских стран по обоим показателям

В Европе растут темпы распространения коронавируса

Франция оказалась лидером по заболеваемости коронавирусом среди других европейских стран. При этом по смертности на первом месте Италия, а Украина входит в десятку стран по обоим показателям.

Согласно данным сайта worldometers.info, по состоянию на 11 ноября во Франции за сутки зафиксировано 35 879 новых случаев заражения.

Всего в стране уже заболели 1 865 538 человек и 42 535 скончались.

Десятка европейских стран по росту заболеваемости (Украина на 8 месте)

  • Франция – 35 879 новых случаев за сутки

  • Италия – 32 961

  • Польша – 25 221

  • Великобритания – 22 950

  • Россия – 19 851

  • Испания – 19 096

  • Германия – 11 362

  • Украина – 10 611

  • Румыния – 9 799

  • Швейцария – 8 270

Рейтинг стран Европы по заболеваемости.

Смертность от коронавируса выше всего в Италии там за сутки зарегистрировано 623 новых случая. Всего в стране заразились 1 028 424 человек и 42 953 пациентов скончались.

Десятка европейских стран по смертности (Украина на 10 месте)

  • Италия – 623 летальных случая за сутки

  • Великобритания – 595

  • Россия – 432

  • Польша – 430

  • Испания – 349

  • Бельгия – 345

  • Франция – 328

  • Румыния – 203

  • Чехия – 194

  • Украина – 191

Рейтинг европейских стран по смертности.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет расти с приближением зимы.

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