"Стали главным врагом": Россия пригрозила США войной из-за решения по Израилю

Дипломатические ведомства России и Сирии резко отреагировали на решение президента США Дональда Трампа официально признать Голанские высоты за Израилем.

Позицией РФ поделилась в эфире одной из радиостанций официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"К сожалению, это может привести – мне страшно, что многие из наших заявлений и комментарии становятся пророческими, но так оно и есть – это может привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока. Такие вещи именно потому, что находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию", – заявила Захарова.

По словам замглавы МИД России Михаила Богданова, позиция Вашингтона по Голанам печальная. "Американцы подрывают даже сами перспективы урегулирования между арабами и Израилем", – прокомментировал он.

В МИД Сирии решение Трампа назвали агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"ООН после решения Трампа по Голанам потеряла доверие и свой статус, а США стали главным врагом для арабских стран", – сказано в официальном заявлении сирийских дипломатов.

Отреагировали на шаг США также и в МИД Турции.

"США вновь проигнорировали международное право. Однако это их решение никогда не узаконит израильскую аннексию. Это, напротив, подорвет усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и усилит напряженность в регионе", – написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

The US has once again ignored international law. However, this decision will never legitimize Israeli occupation. On the contrary, it will further increase tensions in the region by preventing peace efforts in the Middle East.