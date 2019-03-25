|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Стали главным врагом": Россия пригрозила США войной из-за решения по Израилю

4.4тЧитать материал на украинском

Дипломатические ведомства России и Сирии резко отреагировали на решение президента США Дональда Трампа официально признать Голанские высоты за Израилем.

Позицией РФ поделилась в эфире одной из радиостанций официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"К сожалению, это может привести – мне страшно, что многие из наших заявлений и комментарии становятся пророческими, но так оно и есть – это может привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока. Такие вещи именно потому, что находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию", – заявила Захарова.

Новости
"Удар по Крыму": американист оценил угрозу заявления Трампа по Израилю

Нетаньяху и Трамп

Нетаньяху и Трамп

По словам замглавы МИД России Михаила Богданова, позиция Вашингтона по Голанам печальная. "Американцы подрывают даже сами перспективы урегулирования между арабами и Израилем", прокомментировал он.

В МИД Сирии решение Трампа назвали агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"ООН после решения Трампа по Голанам потеряла доверие и свой статус, а США стали главным врагом для арабских стран", сказано в официальном заявлении сирийских дипломатов.

"Стали главным врагом": Россия пригрозила США войной из-за решения по Израилю

Отреагировали на шаг США также и в МИД Турции.

"США вновь проигнорировали международное право. Однако это их решение никогда не узаконит израильскую аннексию. Это, напротив, подорвет усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и усилит напряженность в регионе", написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Дональд ТрампМария Захарова
Место
США
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
6
Смешно
9
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Помойка в своём репертуаре, где тут слова Россия грозит США войной? А журнашлюхи?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Ohremenko Andrey, нет ты неправильно понял, потому что у тебя мозг салом заплыл как и твоё ебло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Хохлосранов Алексей, я правильно понял, что ВАШ Трамп опять грязно надругался над срашнявыми скрепами руцкай памойки? когда об этом завоет журнашлюха сукабеева? а салавьиный памет пайдет в штыкавую на амеров шоб "апракинуть" их где то возле своей виллы близ озера Комо?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а шо кацапье опять будет давить пармезан? или путлер намерен решительно ебануть по воронежу?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Колобов Макс
Колобов Макс
Кому интересно мнение каких-то чумазых жителей болот?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Колобов Макс, эти " чумазые жители болот " сами открыли ящик Пандоры, потому пусть заткнутся.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения