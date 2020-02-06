Провал "заговора" против Трампа: чем грозит Украине политический кувырок в США

Эпопея с процедурой оглашения импичмента американскому президенту Дональду Трампу наконец завершена. В Сенате США не нашлось достаточно голосов, чтобы сместить главу Белого дома, который теперь может спокойно готовится к очередным президентским выборам в ноябре 2020 года.

Однако сама история с импичментом отобразится как на политической жизни Америки, особенно накануне очередных президентских выборов, так и на взаимоотношениях с Украиной. Подробнее – в OBOZREVATEL .

Импичмент провалился

В ночь на четверг, 6 февраля, по украинскому времени, Сенат США проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности.

Дональд Трамп

Американского президента обвиняли в злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. По первому пункту за проголосовали 48 сенаторов, 52 – против, по второму за проголосовали 47 сенаторов, и 53 против.

Голосование в Сенате США

Как и ожидалось, республиканцы, которые составляют большинство в Сенате, не дали своих голосов, а для объявления импичмента их было необходимо, как минимум, 67.

Впрочем, все же был один однопартиец Трампа, который проголосовал за импичмент по первому из обвинений. Это бывший кандидат в президенты от республиканской партии в 2012 году Митт Ромни. Кстати, он стал первым республиканцем, который поддержал предложение демократов об отстранении президента от власти от своей собственной партии.

Спикер Палаты представителей США и одна из инициаторов запуска процедуры импичмента Нэнси Пелоси жестко раскритиковала решение Сената, заявив, что Трамп "остается угрозой американской демократии". По ее словам американский лидер "ставит себя выше закона и способен манипулировать выборами".

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

Сам же Трамп не удержался от реакции, выложив на своей странице в Twitter видео в котором намекает на то, что будет править Америкой вечно.

Как история с импичментом скажется на Украине

Конечно, для Украины все это не пройдет бесследно, так как запуск процедуры импичмента произошел из-за разговора Трампа с Зеленским. Естественно, что двусторонние отношения никто разрывать не будет, но определенное охлаждение все же произойдет.

Владимир Зеленский

На политическом уровне у нас действительно могут быть проблемы из-за отсутствия людей, которые должны бы были налаживать соответствующие контакты. В комментарии OBOZREVATEL международный эксперт Андрей Каракуц указывает на то, что еще с прошлого года у нас нет посла в США и до сих пор не назначен спецпредставитель по Украине, которым ранее был Курт Волкер.

"Единственное, можно выделить военную сферу и отношения между Украиной и Пентагоном, там связи остаются, а вот в политической сфере все немного замораживается", – говорит он.

И проблема состоит в том, что наладить контакты будет гораздо сложнее, чем кажется. В этом уверена эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Выборная компания в США входит в зону своего пика, и все усилия будут сосредоточены на ней, и на притягивании голосов. А они, в свою очередь, притягиваются не на внешней политике, а на решении внутренних вопросах. Поэтому Трамп будет больше сосредоточен как раз на них. И Украина не будет вопросом первого приоритета даже во внешней политике", – говорит она.

Это доказывается и довольно абстрактными результатами встречи Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео, по итогам которых не было никаких конкретных договоренностей. Более того, все указывает на то, что США меняют тактику по отношению к РФ, и Украина в ней будет отыгрывать не первую роль.

Майк Помпео и Владимир Зеленский

"Кроме Украины он посетил Беларусь, где договорились о назначении посла, и это после 23 лет отсутствия дипломатических отношений. Плюс Казахстан и Узбекистан, где Помпео встречается в рамках многостороннего форума со странами центральной Азии, и бросает месседж, что независимость – это самое ценное, что может быть. С таким подтекстом, мол не давайте России расшатывать вашу независимость", – говорит Осмоловская.

"Штаты начинают тестировать слабые зоны по периметру РФ, и Украина здесь уже не точка для входа. Они подыскивают удобный плацдарм, и он может быть не один. Эта тактика называется "Анаконда", типа "удушение", и для Америки она не нова. И вот они ищут, кем еще раскачивать РФ, и Украина выпадает из привилегированного положения. Получается, что формально наши отношения будут поддерживаться, но чтобы мы попадали в зону стратегического расчета США, и исходя из их интереса отыгрывать свои, я думаю, такого уже не будет", – считает международник.

С другой стороны, Каракуц уверен, что проблем для Украины не предвидится, учитывая стабильную поддержку обеих американских партий: "С 2014 года у нас сложилась история стабильно существующих взаимоотношений, основанная на двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе, и на военно-оборонной сотрудничества, где мы больше всего заинтересованы в помощи со стороны США".

При этом международник предполагает, что на уровне президентов контакты пока будут заморожены.

В свою очередь Осмоловская указывает на то, что уровень противостояний демократической и республиканской партий зашел слишком далеко, и в этом случае они могут действовать даже во вред самим себе.

"Заигравшись, они могут упускать вопросы, в которых они могли бы работать вместе, та же поддержка Украине, и она уже не будет такой эффективной, как могла бы быть", – говорит она.

При этом, сам Трамп уже научился на своих ошибках. И с учетом того, что история с импичментом привела к тому что, для него Украина стала восприниматься больше, как источник проблем, чем решений, можно ожидать сопротивления по украинским вопросам со стороны Администрации президента: "Он может найти способы, как это делать не так явно, как это у него получилось в прошлом году", – отметила международник.

Из-за чего возник скандал

О начале формальной процедуры импичмента Пелоси объявила еще 24 сентября 2019 года, тогда более чем три четверти Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Причиной тому был телефонный разговор лидеров США и Украины 25 июля 2019 года, который стал предметом внутреннего расследования инспектора американских спецслужб. Трампа обвинили в том, что он в ультимативной форме потребовал у Зеленского "торпедировать" вопрос по сыну его главного конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, и якобы шантажировал украинскую сторону прекращением военной помощи.

Дональд Трамп

Учитывая резонанс события, Белый дом даже опубликовал стенограмму разговора двух президентов, из которой становится известно, что Трамп все же упоминал имя Байдена и его сына, и призвал украинского главу разобраться в причинах закрытия коррупционного дела по украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой являлся Хантер Байден.

На что Зеленский дал обещание, что новый генеральный прокурор этим займется. Он также попросил США предоставить дополнительную необходимую для расследования информацию.

Смотрите видео по теме:

С тех пор представители Нижней палаты заслушивали показания топ-чиновников, которые выступали против Трампа. Среди них были бывший помощник Президента Джон Болтон, который заявил, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине пока там не начнут расследовать дело Байдена. И бывший помощник личного адвоката президента Рудольфа Джулиани Лев Парнас, который опубликовал аудио- и видео свидетельства того, что Трамп требовал немедленно уволить посла в Украине Мари Йованович.

В итоге, 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США 230 голосами проголосовала за импичмент Трампу и передала соответствующий пакет документов в Сенат.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram