СССР хотел отказаться от части территории из-за нехватки денег: в Финляндии раскрыли план

Во время президентства Михаила Горбачева СССР был готов начать диалог о возврате Карелии в состав Финляндии.

Причина такого решения Москвы была в нехватке финансовых ресурсов на захваченный во время Второй мировой войны регион. Об этом в своей книге рассказал бывший сотрудник МИД Финляндии, доктор политологии Юкка Сеппинен, пишет Iltalehti.

Как утверждает автор, в конце 1980-х годов в СССР уже "начали дуть более свободные ветры", и у Финляндии появились реальные шансы вернуть Карелию.

По словам Сеппинена, это происходило на фоне положительного отношения либеральных членов Политбюро ЦК КПСС к независимости балтийских стран.

Отказаться от части прирезанной в начале Второй мировой войны территории СССР решил, чтобы снять с себя бремя расходов на Выборг. Ведь у советского режима не было денег на восстановление этой территории, пишет Сеппинен.

Но эта идея так не увенчалась успехом из-за девятого президента Финляндии Мауно Койвисто. По словам экс-дипломата, тогдашний лидер Финляндии был родом из Турку и не хотел, чтобы у западной части страны появился сильный конкурент в лице Выборга.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.