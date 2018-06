Ссора Трампа и Макрона: глава США устроил демарш

Президент США Дональд Трамп сократил пребывание на саммите G7 в Канаде и покинет форум на несколько часов раньше, чем планировалось изначально.

Как пояснили в Белом доме, глава государства покинет саммит в субботу (9 июня. – Ред.) утром, пропустив таким образом сессию лидеров "большой семерки" по окружающей среде, изменению климата и загрязнению окружающей среды, передает CNN.

При этом Трампа будет представлять на оставшихся сессиях его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.

Отмечается, что это произошло на фоне того, что глава США раскритиковал в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо накануне личной встречи с ними, запланированной на 8 июня.

Французский лидер накануне заявил, что соглашение по итогам саммита "большой семерки" в Квебеке может быть подписано без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран. Потому что эти шесть стран совместно представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей и представляют собой настоящую международную силу", — написал Макрон.

The will to have a text signed by 7 countries must not be stronger than the content of that text. On principle, we must not rule out a 6+1 agreement. #G7Charlevoix https://t.co/QZ0TQaQyrF

"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США - 151 миллиард долларов (в год. – Ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", – ответил в свою очередь Трамп.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.