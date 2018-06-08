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Ссора Трампа и Макрона: глава США устроил демарш

6.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп сократил пребывание на саммите G7 в Канаде и покинет форум на несколько часов раньше, чем планировалось изначально.

Как пояснили в Белом доме, глава государства покинет саммит в субботу (9 июня. – Ред.) утром, пропустив таким образом сессию лидеров "большой семерки" по окружающей среде, изменению климата и загрязнению окружающей среды, передает CNN.

При этом Трампа будет представлять на оставшихся сессиях его помощник по G7 Эверетт Айссенстат.

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Отмечается, что это произошло на фоне того, что глава США раскритиковал в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо накануне личной встречи с ними, запланированной на 8 июня.

Французский лидер накануне заявил, что соглашение по итогам саммита "большой семерки" в Квебеке может быть подписано без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран. Потому что эти шесть стран совместно представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей и представляют собой настоящую международную силу", — написал Макрон.

"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США - 151 миллиард долларов (в год. – Ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", – ответил в свою очередь Трамп.

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Как известно, конфликт США со странами ЕС и другими государствами начался после объявления Вашингтоном о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп и Макрон провели переговоры по вопросам торговли и миграционной политики, но разговор двух лидеров пошел не по плану после того, как французский президент прямо раскритиковал политику американского коллеги.

Персоны
Дональд ТрампЭммануэль МакронДжастин Трюдо
Место
Канада
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semenovich semen
semenovich semen
Президент США Дональд Трамп как может, отрабатывает денежки Вовочки Х#уйла на него потраченные.
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