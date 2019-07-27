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США жестко ударят по стране "русского мира": что случилось

5.1т Читать материал на украинском

США введут новые санкции в отношении Кубы по причине продолжающихся нарушений прав человека.

Об этом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в Twitter. По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", – заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу.

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Куба

Куба

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия выделит Кубе 38 млн евро кредита на содействие развитию кубинского оборонного сектора.

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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ссанкции их не еб. уже лет 50, а чё если им ракет подкинуть, да и Венесуэлу заодно?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Интересно, а есть страны украиньзькэго мира, кроме Скакляндии?
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Ужас,,а раньше то как любили(((((
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