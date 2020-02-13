США заявили о военной угрозе России еще в одном регионе: где собираются бдеть

США заявили о военной угрозе России и Китая на Африканском континенте.

В частности, командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье сказал, что у Китая есть военная база в Джибути, а в Ливии присутствуют российские наемники, передает издание Stars and Stripes.

При этом он добавил, что союзники на Африканском континенте считают США более надежным партнером, чем РФ и КНР.

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"Конкурентное преимущество, которое у нас есть на африканском континенте, думаю, заключается в профессионализме наших военных, дисциплине солдат и в отличной подготовке", – сказал Клутье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте бюджета Пентагона (Министерство обороны США) на 2021 год присутствует карта активности России и Китая в Мировом океане. Она была обнародована в СМИ.

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