Главная Новости
13 февраля • обновлено в 09:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США заявили о военной угрозе России еще в одном регионе: где собираются бдеть

2.8т
Читать материал на украинском

США заявили о военной угрозе России и Китая на Африканском континенте.

В частности, командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье сказал, что у Китая есть военная база в Джибути, а в Ливии присутствуют российские наемники, передает издание Stars and Stripes.

При этом он добавил, что союзники на Африканском континенте считают США более надежным партнером, чем РФ и КНР.

Новости
В НАТО заявили о мощном ответе на новые ракеты России

Владимир Путин

Владимир Путин

"Капитал"

"Конкурентное преимущество, которое у нас есть на африканском континенте, думаю, заключается в профессионализме наших военных, дисциплине солдат и в отличной подготовке", – сказал Клутье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте бюджета Пентагона (Министерство обороны США) на 2021 год присутствует карта активности России и Китая в Мировом океане. Она была обнародована в СМИ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российская военная угроза Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
16
Смешно
10
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нациев Сала
Нациев Сала
амеры уже не те,- побдят и успокоятся
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Все другие регионы уже пробздели!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "США заявили о военной угрозе России еще в одном регионе: где собираются бдеть". В последнем слове букву забыли одну, "з") а так все правильно)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги