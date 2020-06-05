США заявили о вмешательстве в протесты из-за рубежа: в России ответили
Генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что к массовым протестам по всей стране причастны "экстремистские агитаторы" из-за рубежа.
Как сообщает New York Post, среди других он назвал экстремистскую группу "Антифа", которая во время протестов "преследовала свою собственную насильственную цель".
Также генпрокурор упомянул новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя.
"У нас есть доказательства того, что "Антифа" и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности. И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие", – подчеркнул он.
При этом Барр не назвал страны и организации, участвующие в процессе.
На заявление генпрокурора США отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии РИА Новости она указала, что, "во-первых, это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".
"Во-вторых, – неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на иностранное вмешательство", – добавила Захарова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протесты в США начались после того, как 28 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд.
В результате беспорядков погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
OBOZREVATEL собрал 8 неожиданных фактов о протестах в США, которых вы могли не знать.