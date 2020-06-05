США заявили о вмешательстве в протесты из-за рубежа: в России ответили

Генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что к массовым протестам по всей стране причастны "экстремистские агитаторы" из-за рубежа.

Как сообщает New York Post, среди других он назвал экстремистскую группу "Антифа", которая во время протестов "преследовала свою собственную насильственную цель".

Протесты в США

Также генпрокурор упомянул новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя.

"У нас есть доказательства того, что "Антифа" и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности. И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие", – подчеркнул он.

При этом Барр не назвал страны и организации, участвующие в процессе.

На заявление генпрокурора США отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии РИА Новости она указала, что, "во-первых, это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".

"Во-вторых, – неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на иностранное вмешательство", – добавила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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