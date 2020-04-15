США заявили, что Китай скрывает правду о коронавирусе

Кирилл Лютый Мир 01:32, 16.04.2020

США считают, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

"Китай мог бы быть более честным и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", – заявил Эспер.

По его словам, необходимо давить на китайскую сторону, чтобы "выбить" от них больше информации о COVID-19.

Марк Эспер

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Ранее он сообщал, что не доволен работой ВОЗ.

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