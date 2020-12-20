США засыпало метровым слоем снега: без электричества остались тысячи домов

В Соединенных Штатах Америки за сутки выпало рекордное количество осадков: шторм, который накануне бушевал в Нью-Йорке, пошел дальше вдоль побережья.

Как сообщает ТСН, страна фактически оказалась в снежном плену – местами длина снежного покрова достигает метра. Метели и снегопады парализовали штат Вермонт.

Отмечается, что без электричества остались более 10 тысяч домов. Из-за гололеда на дорогах случаются многочисленные ДТП.

Напомним, накануне, 18 декабря, зимний шторм накрыл Нью-Йорк. Последний раз такие метели в городе были четыре года назад. Аэропорт отменил почти полторы тысячи рейсов, с перебоями работала железная дорога.

На дорогах была почти нулевая видимость, поэтому за пол дня произошло более сотни аварий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии префектуры Гумма и Ниигата за сутки засыпало снегом толщиной более 1,2 метра. Показатель стал рекордным с начала метеорологических наблюдений в этом регионе.