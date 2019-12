США запустили запрещенную ракету: в Москве накинулись с угрозами

В США провели первое испытание баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Запуск ракеты произошел 12 декабря, сообщил в Twitter министр обороны США Марк Эспер.

"ВВС США успешно испытали баллистическую неядерную ракету. Поздравляем объединенную команду за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев!" – написал глава Пентагона.

Эспер добавил, что испытательная группа приступила к работе после того, как США приостановили свои обязательства по ДРСМД в феврале 2019 года.

"Обычно на планирование и проведение такого теста уходит 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические вызовы национальной безопасности", – акцентировал он.

В Госдуме РФ уже обвинили США в нарушении положений ДРСМД, утверждая, что американцы создавали оружие в обход Договора.

"Это еще раз показывает, что американцы лукавят, когда обвиняют Россию в невыполнении. Они сами подтвердили прямо, что не выполняли действие этого договора. Нельзя ракету с нуля создать за девять месяцев и испытывать. Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не девять месяцев", – рассказал "РИА Новости" первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.

"В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями", – сообщил представитель генсека Фархан Хак.

