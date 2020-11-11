США заподозрили ВОЗ в замалчивании расследования о появлении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы не поделилась достаточной информацией о своей запланированной миссии в Китай для расследования животного происхождения коронавируса COVID-19.

Как передает Assosiated Press, об этом заявил представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби. Он утверждает, что информация, которую получила миссия ВОЗ в КНР, не была передана другим странам.

"Это не обсуждалось прозрачным образом со всеми государствами-членами ВОЗ. Необходимо понять происхождение COVID-19 посредством прозрачного и всестороннего расследования", – заверил американский чиновник.

Примечательно, что в последние месяцы работа миссии под руководством ВОЗ по расследованию животного происхождения коронавируса в Китае застопорилась. Кроме того, независимая комиссия заявила, что рассматривает вопрос о том, достаточно ли у организации полномочий и финансирования, чтобы остановить будущие пандемии.

По словам бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк, которая является сопредседателем комиссии, все крайне заинтересованы в установлении точной хронологии самых первых предупреждений об опасности коронавируса и в том, какие меры были приняты.

"Независимая комиссия сделает все возможное, чтобы пролить свет на то, что произошло, все еще происходит и почему. Мы спрашиваем, имеет ли ВОЗ необходимые полномочия, необходимые возможности и необходимое финансирование для обеспечения готовности к пандемии и ответным мерам", – сказала Кларк.

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