США зафиксировали более 6 млн зараженных: статистика COVID-19 в мире на 27 августа. Обновляется
По состоянию на четверг, 27 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 272 тыс. новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 47 тыс. При этом в штатах количество зараженных превысило отметку в 6 млн.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 110 085 человек. Умерли 2 354 пациентов, выздоровели – 53 454.
Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 6 млн), Бразилия (более 3,7 млн) и Индия (больше 3,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.
В Италии за минувшие сутки зафиксировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала мая.
ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.
Главное за 27 августа:
01:52 – Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США достигло 6 млн человек. Страна остается в лидерах по этому показателю.
В то же время в Бразилии, которая на втором месте, уже более 3,7 млн случаев. На третьем месте Индия с 3,3 млн заражений.
01:04 – Комиссар Европейского Союза Фил Хоган по торговле подал в отставку после того, как посетил гольф-компанию с участием 80 человек в ирландском отеле. Это является грубым нарушением карантинных ограничений в стране.
00:20 – Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что осенью Украину ожидает более жесткий карантин, предприятия и компании придется вновь закрыть.