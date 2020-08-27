США зафиксировали более 6 млн зараженных: статистика COVID-19 в мире на 27 августа. Обновляется

По состоянию на четверг, 27 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 272 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 47 тыс. При этом в штатах количество зараженных превысило отметку в 6 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 24,3 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 110 085 человек. Умерли 2 354 пациентов, выздоровели – 53 454 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 6 млн), Бразилия (более 3,7 млн) и Индия (больше 3,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.

В Италии за минувшие сутки зафиксировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала мая.

ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 27 августа:

01:52 – Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США достигло 6 млн человек. Страна остается в лидерах по этому показателю.

В то же время в Бразилии, которая на втором месте, уже более 3,7 млн случаев. На третьем месте Индия с 3,3 млн заражений.

01:04 – Комиссар Европейского Союза Фил Хоган по торговле подал в отставку после того, как посетил гольф-компанию с участием 80 человек в ирландском отеле. Это является грубым нарушением карантинных ограничений в стране.

00:20 – Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что осенью Украину ожидает более жесткий карантин, предприятия и компании придется вновь закрыть.

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