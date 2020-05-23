США задумали возобновить ядерные испытания: СМИ узнали планы

В администрации президента США Дональда Трампа впервые с 1992 года обсудили вопрос о возобновлении ядерных испытаний.

Встречу со старшими представителями агенств национальной безопасности провели 15 мая. Такая информация появилась в газете The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями обсуждения.

Совещание якобы последовало вслед за обвинениями Госдепа США в адрес России о проведении ядерных испытаний.

США задумали возобновить ядерные испытания

Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия увеличила количество стратегических боеголовок, размещенных на баллистических ракетах – несмотря на действие договора, регламентирующего сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!