США задумали возобновить ядерные испытания: СМИ узнали планы

В администрации президента США Дональда Трампа впервые с 1992 года обсудили вопрос о возобновлении ядерных испытаний.
Встречу со старшими представителями агенств национальной безопасности провели 15 мая. Такая информация появилась в газете The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями обсуждения.
Совещание якобы последовало вслед за обвинениями Госдепа США в адрес России о проведении ядерных испытаний.
США задумали возобновить ядерные испытания
Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия увеличила количество стратегических боеголовок, размещенных на баллистических ракетах – несмотря на действие договора, регламентирующего сокращение ядерных арсеналов обеих стран.
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