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23 мая • обновлено в 08:37
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США задумали возобновить ядерные испытания: СМИ узнали планы

1.9т
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В администрации президента США Дональда Трампа впервые с 1992 года обсудили вопрос о возобновлении ядерных испытаний.

Встречу со старшими представителями агенств национальной безопасности провели 15 мая. Такая информация появилась в газете The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями обсуждения.

Совещание якобы последовало вслед за обвинениями Госдепа США в адрес России о проведении ядерных испытаний.

США задумали возобновить ядерные испытания

США задумали возобновить ядерные испытания

Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия увеличила количество стратегических боеголовок, размещенных на баллистических ракетах – несмотря на действие договора, регламентирующего сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Тег
ядерное оружие
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